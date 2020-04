Redmi AirDots S sono le nuove TWS a 12€ con un bel po’ di novità

Era già nell'aria da un po' ed ora – a sorpresa – ecco che la compagnia di Lei Jun ha alzato il sipario sulle nuove cuffie TWS targate Redmi. Al momento non si parla ancora di un secondo capitolo, ma di una versione aggiornata del modello attuale (qui trovate la nostra recensione), con tante novità. Allora bando alle ciance e andiamo a scoprire le Redmi AirDots S tra caratteristiche, prezzo e disponibilità.

Redmi AirDots S ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

Formula vincente non si cambia, è le Redmi AirDots S sono la perfetta esemplificazione di questo concetto. Le nuove cuffie TWS di Xiaomi arrivano infatti con il medesimo design della precedente generazione ed anche il case di ricarica resta invariato. Lo stile a capsula, con tappini in-ear in tre misure differenti, viene mantenuto a tutto tondo e in termini di look non si registrano novità.

I vedi cambiamenti sono celati all'interno, a cominciare da un chip Bluetooth 5.0 migliorato, in grado di offrire una migliore stabilità ed una velocità di trasmissione dei dati raddoppiata rispetto al primo capitolo. In questo modo è possibile fruire della modalità di gioco a bassa latenza, con un audio sincronizzato in modo impeccabile durante la fase di gaming.

A questo giro, Xiaomi ha introdotto la tecnologia di riduzione del rumore DSP, in grado di andare ad impattare positivamente sulla qualità dell'audio durante le chiamate. Il preso di ogni auricolare resta sui 4.1 grammi, mentre non si registrano cambiamenti sul fronte dell'autonomia. L'azienda cinese dichiara 4 ore di utilizzo continuo, che salgono a 12 ore utilizzando il case di ricarica.

Le cuffie Redmi AirDots S seguono la precedente generazione ed adottano ancora una volta dei pulsanti fisici per i controlli. Con un doppio click si richiama l'assistente smart XiaoAI, mentre con tre click consecutivi si potrà accedere alla modalità di gioco citata poco fa. Con una singola pressione è possibile rispondere ad una chiamata o riagganciare; durante la riproduzione musicale è possibile mettere in pausa o riprodurre l'audio.

Per concludere, l'ultima novità delle cuffie TWS è la possibilità di utilizzare indipendentemente ognuno dei due auricolari; una volta riattivata quella non in uso partirà automaticamente la riproduzione stereo.

Redmi AirDots S – Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle Redmi AirDots S è di 99.9 yuan, circa 12€ al cambio attuale. Insomma, l'azienda cinese ha optato per mantenere il prezzo di vendita invariato rispetto al modello precedente, una scelta saggia e nel perfetto stile del brand. Le cuffie sono già in vendita in patria ed ora… non ci resta che attendere!

