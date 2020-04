Redmi AirDots 2 certificate dall’ente Bluetooth SIG

Da sempre Xiaomi non è un asso nel dare nomi alle proprie cuffie, a causa anche di una traduzione non sempre ottimale da cinese ad inglese. Fatto sta che negli ultimi tempi abbiamo visto il lancio di tre prodotti pressoché identici sotto tre denominazioni differenti. Redmi AirDots, Xiaomi Mi AirDots Lite e Xiaomi Mi True Wireless Earphones Basic sono tutte nomi delle stesse cuffie true wireless. Confusione a parte, l'importante è che Xiaomi ha tirato fuori un prodotto molto valido, se ci si focalizza sulla convenienza del prezzo. Pertanto siamo sicuri che in molti saranno contenti di sapere che a breve potrebbero debuttare le nuove Redmi AirDots 2.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, OPPO, Vivo ed Apple aumentano i prezzi: ecco perché

Nuove cuffie true wireless Xiaomi passano dall'ente Bluetooth SIG: che siano le Redmi AirDots 2?

Diciamo questo perché nel database dell'ente certificativo Bluetooth SIG è comparso un nuovo dispositivo chiamato proprio Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Un nome abbastanza lungo e contorto che, secondo il meccanismo succitato, potrebbero debuttare anche sotto forma di Redmi AirDots 2. Con nome in codice TWSEJ04WM, si presentano come cuffie con connettività Bluetooth 5.0, in linea con gli standard attuali di comunicazione fra dispositivi moderni. Non viene specificato nient'altro, dato che la certificazione in questione riguarda solamente questo comparto.

Quello che ci auguriamo è che le Redmi AirDots 2, sempre se si chiameranno così, migliorano il più grande difetto del primo modello. Mi sto riferendo alla qualità delle chiamate, non propriamente ottimale, anche se chiaramente non ci aspettiamo l'utilizzo di una cancellazione attiva del rumore. L'altra miglioria che ci auguriamo è l'utilizzo di una porta USB Type-C al posto della ormai anacronistica microUSB.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu