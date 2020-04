La giornata di oggi si sta rivelando ricca di novità in casa Xiaomi, anzi, Redmi. Non soltanto il sub-brand ha deciso di gettarsi nel mondo delle smartband, ma ha anche lanciato un nuovo smartphone. Si tratta di Redmi 8A Pro, anche se il nome inedito nasconde una riedizione di un telefono già visto in passato, ovvero Redmi 8A Dual. È un modello destinato alla fascia entry-level, per quanto abbia specifiche non da sottovalutare. Schermo HD+ e 5000 mAh dovrebbero offrire un'ottima autonomia, corredata di ricarica 18W via USB Type-C. Uno schermo, fra l'altro, con notch a goccia e Gorilla Glass 5, in modo da non risultare troppo anacronistico.

Redmi 8A Pro ufficiale: tutto quello che devi sapere

Scheda tecnica

Display LCD da 6.22″ HD+ (1520 x 720 pixel) con densità di PPI, protezione Gorilla Glass 5 e curvatura 2.5D;

(1520 x 720 pixel) con densità di PPI, protezione Gorilla Glass 5 e curvatura 2.5D; dimensioni di 156.3 x 75.4 x 9.4 mm per 188 g;

certificazione P2i;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439 ;

; GPU Qualcomm Adreno

2/3 GB di RAM;

di RAM; 16/32 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 512 GB;

di storage espandibile tramite fino a 512 GB; dual camera posteriore da 13+2 MP ;

; selfie camera da 8 MP ;

; supporto dual SIM 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS, mini-jack, USB Type-C, Radio FM;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida 18W;

con ricarica rapida 18W; sistema operativo Android 9 Pie con MIUI 11.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle colorazioni Midnight Grey, Sea Blue e Sky White, Redmi 8A Pro sarà disponibile in Indonesia ai seguenti prezzi:

2/16 GB : 1.549.000 rupie ( 86€ )

: 1.549.000 rupie ( ) 3/32 GB: 1.649.000 rupie (92€)

