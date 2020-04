Red Magic 5G Global ufficiale: via ai preorder da 579€

Era soltanto questione di tempo prima che Red Magic 5G arrivasse anche da noi in Europa. Il brand nato dagli sforzi di Nubia ha già portato i suoi smartphone nel nostro continente, portando avanti la tradizione degli smartphone da gaming. Adesso arriva anche il nuovo modello, non soltanto più potente, ma anche con supporto alle nuove reti. E ad un prezzo che lo rende senza ombra di dubbio uno dei top di gamma 5G più economici che ci siano sul nostro mercato.

Red Magic 5G Global arriva anche in Europa: specifiche e prezzo

Le caratteristiche principali di Red Magic 5G sono dedicate a coloro che vogliono l'espressione massima del gaming. A partire dal display, un AMOLED ESports da 6.65″ Full HD+, il primo al mondo ad avere un refresh rate a 144 Hz. Questo permette all'utente di avere una fluidità estrema non soltanto nei giochi supportati, ma anche nella fruizione dei contenuti tradizionali.

Essendo un top di gamma con tutti i crismi, non poteva mancare lo Snapdragon 865 di Qualcomm. Il chipset di ultima generazione offre anche il supporto agli ultimi standard per le memorie, con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0. Senza contare la batteria da 4500 mAh, in grado di caricarsi estremamente rapida con il caricatore (a parte) da 55W.

L'altro punto di forza di Red Magic 5G sta in quei bonus pensati per il gaming. A partire dal pulsanti laterali, utilizzabili per una giocabilità migliore anche senza gamepad, passando per l'impianto di dissipazione. Sì, perché Red Magic 5G è il primo al mondo anche per avere introdotto una ventola di raffreddamento Turbo Fan 3.0 all'interno della scocca. La si può osservare accuratamente nel primo teardown del telefono.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.65″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 387 PPI, refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 387 PPI, refresh rate a , protezione Gorilla Glass; dimensioni di 168.56 x 78 x 9.75 mm per 218 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; tripla fotocamera da 64+8+2 MP f/2.0, grandangolo a 120°, video 8K, autofocus e flash LED;

f/2.0, grandangolo a 120°, video 8K, autofocus e flash LED; selfie camera da 8 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.0, ingresso mini-jack;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 55W;

con ricarica rapida 55W; sistema operativo Android 10 con RedMagic OS 3.0.

Prezzo e disponibilità

Red Magic 5G sarà disponibile in tre colorazioni: Eclipse Black e Hot Rod Red (prossimamente) per la 8/128 GB, Pulse per la 12/256 GB. Il taglio di memoria base costa 579€, mentre per quella top ci vogliono 649€. Dal 14 al 21 aprile saranno scelti ogni giorno 100 utenti che potranno comprare a 5.79$ un voucher da 50$ per l'acquisto del telefono. Per tutti i dettagli sul nuovo top di gamma (e per l'acquisto) vi rimandiamo allo store ufficiale Global.

