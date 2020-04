Problemi per Red Magic 3: niente da fare per gli accessori promessi

Annunciato un anno fa, Red Magic 3 è stato solo uno degli smartphone da gaming proposti in questi mesi da Nubia. Ad esso sono seguiti Red Magic 3S ed il nuovo Red Magic 5G, il cui nome ne specifica una delle principali novità. A dire il vero il 5G è stato introdotto proprio sul terzo capitolo di Red Magic, per quanto non all'interno dello smartphone stesso. In fase di presentazione il produttore annunciò anche degli accessori compatibili, fra cui quello che sarebbe dovuto essere una sorta di modem 5G da attaccare alla scocca.

LEGGI ANCHE:

Red Magic 5G: il teardown mostra da vicino il sistema di raffreddamento | Video

Red Magic 3 non avrà alcun legame col 5G, a dispetto di quanto promesso da Nubia

Spesso le aziende, specialmente quelle cinesi, sono solite usufruire di tecnologie ancora poco disponibili, in modo da dettare la strada dell'evoluzione tecnologica. Ne è un perfetto esempio proprio il 5G, già disponibile su numerosi smartphone di provenienza asiatica ma ancora poco (o per niente) supportati dagli operatori globali. Ciò nonostante, Nubia ha voluto offrire questa primizia anche ai possessori di Red Magic 3, senza però riuscirci veramente. Ad oggi questo accessorio non è mai arrivato ufficialmente e, visto il recente lancio di Red Magic 5G, verrebbe da credere che sia stato accantonato.

E così è stato, come confermato direttamente dal supporto clienti di Nubia. A causa di “condizioni tecniche limitate“, l'azienda ha deciso di cancellare questo progetto, eliminando qualsiasi riferimento all'accessorio dai propri siti. C'è chi dice che questo potrebbe portare a possibili cause legali da parte dei possessori di Red Magic 3, ai quali era stato promesso questo accessorio. Ma ne dubitiamo, non essendo mai stato commercializzato ufficialmente e pertanto non avendo sottratto niente a nessuno.

Fatto sta che, se ci si vuole connettere alle reti di nuova generazione, bisognerà per forza affidarsi al nuovo Red Magic 5G, a breve in arrivo anche in Europa.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu