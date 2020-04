Realme X60 5G sarà un incrocio fra X50… e Redmi K30 Pro

Difficilmente è possibile coniugare originalità del design e convenienza di prezzo. Dovendo limare quanto più possibile i costi di ricerca e sviluppo, spesso i telefoni migliori sotto il profilo di rapporto qualità/prezzo non sono certo i più originali. Specialmente in un panorama full screen, con telefoni pressoché identici se visti dal davanti. Pare che anche Realme X60 5G non farà differenza, come dimostrato dai primissimi bozzetti comparsi a sorpresa in rete.

Si pensa già a Realme X60 5G, come dimostrano questi bozzetti preparatori

Non se n'era mai parlato finora di Realme X60 5G, anche perché la serie X50 è stata annunciata al pubblico pochissimi mesi fa. È ovvio che ci vorrà ancora del tempo prima di vederne il successore, ma è altrettanto ovvio che ci stiano già lavorando. Per questo il leaker Mukul Sharma ha postato un'immagine che ritrarrebbe l'inedito X60, ricevendo alcune conferme da parte dei responsabili dell'azienda.

So Chase from Realme has replied to this sketch. Two pointers, he has acknowledged the Realme X60 5G moniker and he has talked about the new design. This double checks the tip that I received. #realme #realmex60 pic.twitter.com/IxA5vPq1Fe — Mukul Sharma (@stufflistings) April 2, 2020

Partiamo dal davanti. Se così fosse, Realme X60 5G porterebbe avanti il discorso inaugurato da Realme X50, seppur in maniera meno invasiva. Mi sto riferendo alla selfie camera nello schermo, sempre presente in alto a sinistra ma ridotta da due ad un sensore singolo. Questo significherebbe rinunciare al secondo sensore grandangolare: che diventi esclusiva unicamente del modello Pro?

Spostandoci sul posteriore, X60 sfoggia una quad camera non più verticale e a lato, bensì circolare e al centro. Una soluzione sicuramente meno abusata ma che non può non far tornare alla mente il diretto competitor Redmi K30 Pro. Per il momento le notizie finiscono qua, anche se non escludiamo che la prossima Realme UI 2.0 possa debuttare proprio con esso.

