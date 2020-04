Realme X50m 5G ufficiale: Snap 765G e display a 120Hz

Realme sta spingendo davvero tanto sul mercato degli smartphone in quest'ultimo periodo. Dopo aver lanciato diversi prodotti, tra cui Realme X50 e X50 Pro, il brand ha deciso di dedicarsi anche ad un terzo dispositivo di questa serie, presentando ufficialmente Realme X50m 5G. Questo terminale, dunque, non è un vero e proprio top di gamma, offrendo comunque una dotazione hardware di tutto rispetto.

Realme X50m 5G supporta anche la ricarica a 30W

Da quello che possiamo vedere all'interno della scheda tecnica, questo X50m 5G è dotato di un SoC Snapdragon 765G, coadiuvato dalla presenza di 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna, di tipo UFS 2.1. A livello estetico, poi, non troviamo nessuna particolare differenza rispetto agli altri due modelli della serie, mostrando un display da 6,57″ con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate a 120Hz. A sinistra, poi, in alto, trova spazio sempre il doppio foro per le due selfie camera. Riguardo le dimensioni, invece, questo smartphone misura 163,8 x 75,8 x 8,9 mm, con un peso di 194 grammi.

LEGGI ANCHE:

Realme X50 Lite certificato dal TENAA: immagini e specifiche

Dando un'occhiata al profilo posteriore, troviamo una quad-camera composta da un sensore principale da 48MP con apertura f/1.8, un secondo obiettivo grandangolare da 8MP con angolo di visione si 119°, un'ottica per le macro da 2MP ed un ulteriore sensore monocromatico da 2MP. All'interno del doppio foro sulla parte frontale, invece, troviamo un Sony IMX471 da 16MP ed un secondo obiettivo da 2MP.

A bordo trova spazio, comunque, la connettività 5G (SA e NSA), così come il dual SIM, l'NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/A-GPS, ingresso USB Type-C. Non manca, poi, una batteria da 4.200 mAh, dotata anche del supporto alla ricarica rapida da 30W. Sul frame laterale trova spazio, infine, il sensore per le impronte digitali.

Realme X50m 5G potrà essere acquistato in Cina, nelle due versioni da 6/128GB e 8/128GB. Nel primo caso il prezzo sarà di 1.999 yuan, circa 260 euro al cambio attuale, mentre nel secondo dovremo sborsare 2.299 yuan, dunque 299 euro. Questo smartphone sarà disponibile, in Cina, a partire dal 29 aprile, nelle colorazioni Starry Blue e Galaxy White.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu