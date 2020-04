Realme X50 Lite certificato dal TENAA: immagini e specifiche

Sembra che le notizie attorno agli smartphone targati Realme non siano destinate a cessare nemmeno per un istante. Da quando il brand è arrivato sul mercato, infatti, sono stati proposti diversi smartphone, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nonostante questo, ve ne sono alcuni di cui non conosciamo ancora nulla, come ad esempio Realme X50 Lite. Nelle ultime ore, però, pare che sia trapelata qualche specifica in più su tale device.

Aggiornamento 20/04: la certificazione TENAA ci dà un'idea più chiara di Realme X50 Lite. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme X50 Lite potrebbe mostrare un display IPS

Stando a quanto confermato in queste ore, pare che Realme X50 Lite abbia ricevuto la certificazione 3C in Cina. Questa, quindi, avrebbe rivelato inevitabilmente alcune caratteristiche del prodotto, come la presenza di un display di matrice IPS da 6,57″, probabilmente con risoluzione FHD+, interrotto solo da un singolo foro che integra la selfie camera. A bordo, poi, dovrebbe trovare spazio anche una tripla fotocamera posteriore, di cui però al momento non conosciamo alcun dettaglio.

Quello che sappiamo, quasi con certezza, è che tale unità dovrebbe mostrare la connettività 5G ed una ricarica rapida da 30W, proprio come Realme X50. Vedremo se nelle prossime settimane, dunque, riusciremo ad ottenere qualche ulteriore informazione su questo smartphone.

Aggiornamento 20/04

Quello che sarà presentato al pubblico come Realme X50 Lite (Youth in Asia) è adesso contenuto nel database dell'ente certificativo TENAA. La documentazione allegata contiene le prime immagini di un dispositivo che appare molto simile al modello base. Avremo un dispositivo misurante 163.8 x 75.8 x 8.9 mm per 192 g, con un display LCD da 6.57″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9. Dimensioni identiche rispetto a Realme X50 standard, quindi.

Sembra cambiare leggermente la batteria, da 4100 mAh con ricarica da 30W anziché 4200 mAh, anche se potrebbe trattarsi del valore nominale e non di quello reale. La CPU octa-core è da 2.4 GHz: non è specificata, ma potrebbe nuovamente trattarsi dello Snapdragon 765. Ad esso troveremo affiancati 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage.

Si vociferava che Realme X50 Lite dovesse essere mosso da un SoC Dimensity 1000, ma la frequenza non corrisponderebbe. Il chipset MediaTek ha un clock di 2.6 GHz, scendendo a 2.2 GHz nella versione Dimensity 1000L e 2.0 GHz per il Dimensity 800.

Il suo essere “Lite” sarebbe da ritrovare unicamente nella fotocamera, sempre con una quad camera ma con sensori da 48+8+2+2 MP. Ricordiamo che su Realme X50 si ha una combo di 64+12+8+2 MP. Oltre a cambiare il primario, meno evoluto nella tecnologia di Pixel Binning e non, questo smartphone perderebbe anche il teleobiettivo, in favore di un meno pregiato sensore dedito all'acquisizione di profondità. Rimane, invece, una dual selfie camera, per quanto da 16+2 MP e quindi priva di grandangolare.

