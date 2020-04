Realme X2 Pro testato da DxOMark: vale quello che costa

Quando si cerca di produrre uno smartphone come Realme X2 Pro, con un ottimo rapporto qualità/prezzo, il primo reparto dove si lima è quello fotografico. Lo abbiamo fatto presente nella nostra recensione: in poche parole, realizzata foto soddisfacenti ma senza eccellere. A darne un parere più dettagliato ci ha pensato DxOMark, dando una valutazione complessiva sul reparto foto e video. Lo ha già fatto in passato, ma riferendosi unicamente alla qualità sonora.

La fotocamera di Realme X2 Pro è stata valutata in maniera non estremamente positiva da DxOMark

Quali sono le specifiche hardware di Realme X2 Pro? Vediamole subito:

Primario 26 mm da 64 MP f/1.7, 1/1.7″, PDAF

f/1.7, 1/1.7″, PDAF Grandangolare 16 mm da 8 MP f/2.2

f/2.2 Teleobiettivo 52 mm da 13 MP f/2.5, 1/3.5″, PDAF

f/2.5, 1/3.5″, PDAF Sensore ToF da 2 MP

Siamo di fronte ad una quad camera piuttosto completa, se si considera che Realme X2 Pro non è l'ultimo top di gamma. Quello è il posto di Realme X50 Pro, per quanto i sensori utilizzati siano praticamente gli stessi. Per questo DxOMark ha comunque apprezzato lo sforzo hardware di Realme, se si considera il prezzo ben inferiore rispetto a camera phone come Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 Pro e Xiaomi Mi 10 Pro.

Per tutti coloro che cercano un'esperienza standard, Realme X2 Pro realizzata foto e video generalmente buoni. Sempre ben esposti, messi a fuoco correttamente e con una gamma dinamica piuttosto vasta, ottimo per le situazioni ad alto contrasto. Si comporta bene anche il teleobiettivo, con uno zoom 2x che permette inquadrature differenti. È anche vero che i difetti ci sono, fra un rumore digitale visibile, artefatti non trascurabili, problemi di bilanciamento del bianco e scatti in bokeh non eccezionali.

Inutile dire, quindi, che la top 10 di DxOMark rimane invariata:

Ecco, quindi, come si compone ad oggi la classifica di DxOMark:

128 – Huawei P40 Pro

125 – Honor 30 Pro+

124 – Xiaomi Mi 10 Pro, OPPO Find X2 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

122 – Honor V30 Pro

121 – Huawei Mate 30 Pro, Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

117 – Apple iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10+ (4G e 5G)

116 – Huawei P30 Pro, OPPO Reno 10x Zoom, Samsung Galaxy S10 5G

114 – OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro

113 – Honor 20 Pro, Samsung Galaxy S10+

