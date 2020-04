Realme X2 Pro: grave battery drain con la Realme UI, ecco come risolverlo

Da pochi giorni su Realme X2 Pro abbiamo installato finalmente la nuova Realme UI, basata su Android 10. Con questo nuovo aggiornamento, dunque, sono arrivate tutte le funzionalità che stavamo aspettando, nonchè una nuova veste grafica che ha stravolto completamente il device. Alcuni utenti nel mondo, però, hanno lamentato un battery drain davvero importante dopo l'arrivo di tale update. Non è stato il nostro caso ma, molti di voi, potrebbero incappare in tale problema. Vediamo, dunque, come risolverlo in maniera semplice e veloce.

Risolviamo i problemi dopo l'arrivo della Realme UI

Stando alle dichiarazioni di tanti utenti in tutto il globo, su Realme X2 Pro sono stati riscontrati alcuni problemi a livello di batteria. Oltre ad un consumo smodato della stessa unità, infatti, diverse persone hanno lamentato anche altre criticità. Non stiamo qui ad elencarvele tutte ma sappiate che, a tale problema, potrebbe esserci una soluzione molto semplice. Dovrete semplicemente seguire alcuni passaggi che, di seguito, andiamo ad elencarvi.

Dovrete entrare all'interno delle Impostazioni, quindi cliccare su Gestione app;

Successivamente vi recherete sulla voce Elenco app;

A questo punto, all'interno della lista, potrete cercare Google Play Services; cliccateci sopra;

Cliccate su Utilizzo Memoria e, successivamente, su Gestisci spazio;

Non vi resta altro che andare fino in fondo, cliccando su CANCELLA TUTTI I DATI. Al termine di questa operazione sarebbe consigliato il riavvio del dispositivo;

Qui sotto, nelle foto, trovate tutti i passaggi spiegati sopra.

Questi passaggi, portati fino al termine, dovrebbero risolvere il problema. Dopo aver cancellato tutti i dati, però, potrebbe essere richiesto di accedere nuovamente con il proprio account Google. Anche nei giorni successivi potreste notare una batteria non proprio performante. A quel punto assicuratevi di non aver installato un'app che consuma eccessivamente e, nel caso, rimuovetela immediatamente. Nel caso in cui aveste problemi, comunque, non esitate a contattarci.

