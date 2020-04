Dopo aver dato un'occhiata alla carellata di update dei giorni scorsi, un utente del nostro gruppo Telegram dedicato al brand asiatico ci segnala l'arrivo di un nuovo aggiornamento per Realme X, che introduce alcune novità per l'interfaccia proprietaria Realme UI.

Realme X sta ricevendo un nuovo aggiornamento: ecco le novità della Realme UI

1 di 2

Similmente al changelog precedente, l'aggiornamento di Realme UI alla versione RMX1901_11.C.07 per Realme X porta con sé le patch di sicurezza del mese di Marzo 2020. Per il resto vengono introdotte delle novità per le gesture e varie ottimizzazioni e fix, simili a quelli dell'update avvistato pochi giorni fa. Il nuovo firmware è in rilascio tramite OTA in queste ore, quindi se ancora non avete ricevuto la fatidica notifica, basterà attendere che il roll out faccia il suo corso.

Per chi invece si fosse perso qualche dettaglio sul dispositivo, vi ricordiamo che Realme X è lo smartphone con fotocamera pop-up del brand asiatico. Si tratta di una soluzione tutto schermo, con un pannello Full HD+ da 6.53″, mossa dallo Snapdragon 710 ed equipaggiata con una Dual Camera da 48 + 5 MP, con sensore principale Sony IMX586. Intanto cogliamo l'occasione per ricordarvi i nuovi modelli lanciati per il mercato italiano: la coppia Realme 6 e 6i ed il piccolo C3, entry level con tripla fotocamera e Android 10.

Ringraziamo l'utente MrDzDm del nostro gruppo Telegram Realme Italia per la segnalazione.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu