Realme Watch sfida Amazfit e Xiaomi: eccolo svelato con alcuni dettagli

Dopo il lancio della prima smartband del brand asiatico ecco che i riflettori sono stati puntati sul futuro Realme Watch, dispositivo già confermato ampiamente dall'azienda e mostrato perfino in video. Ovviamente la clip in questione non offriva questa grande panoramica dell'indossabile: poco male perché un developer di XDA è riuscito a mettere le mani su una valanga di render, mostrandoci più da vicino questo nuovo dispositivo in arrivo per Realme.

Realme Watch: immagini, specifiche e funzionalità del primo smartwatch del brand

Com'era facile intuire già da un po', Realme Watch presenta una look quanto mai abusato, seppur offrendo alcuni elementi propri (come il logo del brand sulla cornice sotto il display). Lo smartwatch presenta una look quadrato, con un display circondato da cornici ed un pulsante lungo il bordo destro della cassa. Dalle immagini non è possibile capire se il cinturino è intercambiabile o meno; sul retro troviamo i pin per la ricarica e la sensoristica.

Per quanto riguarda le specifiche, Realme Watch presenta un pannello touch LCD TFT da 1.4″ con risoluzione 320 x 320 pixel ed integra una batteria da 160 mAh, che dovrebbe garantire fino a 7 giorni di autonomia con monitoraggio della frequenza cardiaca attivo H24. Ovviamente non mancherà l'impermeabilità IP68, così come il Bluetooth 5.0; tuttavia non dovremmo avere il GPS.

Oltre all'attività cardiaca, la sensoristica offre anche il monitoraggio del sonno e quello dei livelli di ossigeno nel sangue. Dettaglio importante per la parte software: non troveremo a bordo Wear OS, ma un sistema operativo proprietario pensato appositamente per gli smartwatch.

In merito al pulsante laterale di Realme Watch, pare che sarà utilizzabile per bloccare e sbloccare il dispositivo oppure come tasto di ritorno alla schermata principale.

Watchface e interfaccia

In base a quanto emerso dalle indiscrezioni pubblicate da XDA, Realme Watch avrà a disposizione almeno 5 watchface, ma è lecito immaginare che potranno esserne aggiunte anche delle altre. Lato funzionalità, il dispositivo avrà il solito pacchetto che ci si aspetterebbe da uno smartwatch: contapassi, monitoraggi vari, date e ora, meteo, cronometro, sveglia e così via. In basso trovate alcuni dettagli dell'interfaccia utente.

Trattandosi di una soluzione dedicata al fitness, non mancheranno le modalità sportive (fino a 15). Presenti anche i controlli musicali e la possibilità di utilizzare lo smartwatch come pulsante di scatto per l'app Fotocamera del proprio smartphone.



Oltre all'inglese, Realme Watch presenterà anche il supporto all'hindi. Nonostante la vagonata di informazioni sul primo smartwatch del brand, al momento non è chiaro quando verrà lanciato (né i mercati dove debutterà). Mancano anche i dettagli sul prezzo e per avere una panoramica ancora più completa sarà necessario attendere nuovi dettagli.

