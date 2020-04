Realme TV sempre più vicina: certificato anche il telecomando

Da qualche tempo, ormai, si continua a parlare di Realme TV. Questo prodotto, infatti, avrebbe dovuto essere presentato durante il MWC 2020 ma, a causa dell'emergenza Coronavirus (Covid-19) non è stato possibile mostrarlo al pubblico. Continuano, dunque, i lavori per cercare di portarlo sul mercato il prima possibile. Nel frattempo, dunque, ecco comparire la certificazione Bluetooth per il telecomando, un altro tassello verso l'annuncio di tale prodotto.

Realme TV avrà un telecomando con Bluetooth 5.0

Secondo le informazioni riportate nei documenti del Bluetooth SIG, il telecomando della Realme TV dovrebbe supportare il Bluetooth 5.0. Questo presenta come nome in codice la sigla RTRC1 ma, purtroppo, non è stato rivelato alcun aspetto tecnico. Non sappiamo, dunque, quali saranno le caratteristiche di tale dispositivo, così come le funzionalità implementate al suo interno. All'interno della certificazione viene specificato solo che si tratta di un controller per una Smart TV.

Al momento, dunque, sappiamo solo che tale prodotto arriverà nel secondo trimestre dell'anno, almeno stando a quanto affermato da Madhav Sheth. Dopo la certificazione della Smart TV presso il Bureau of Indian Standards (BIS), poi, sappiamo che molto probabilmente tale modello monterà un display QLED da 43″ e 55″.

