Realme Narzo 10 arriva su Geekbench: SoC Helio G80 e tanto altro

Nonostante tutti i problemi relativi alla pandemia di Coronavirus (Covid-19), Realme continua a sviluppare prodotti per il futuro. Qualche giorno fa, infatti, abbiamo visto come il brand sia stato costretto a rimandare l'uscita di Narzo 10, proprio a causa di questo motivo. Continuano, però, i test su tale modello. Tanto che nelle scorse ore questo dispositivo è passato al vaglio di Geekbench, rivelando alcune sue specifiche tecniche.

Narzo 10 potrebbe avere anche 4GB di RAM

Stando alle informazioni mostrate su Geekbench, questo dispositivo dovrebbe appartenere alla fascia media del mercato. A bordo, infatti, potrebbe trovare spazio un SoC MediaTek Helio G80, che viene indicato semplicemente come MT6769V/CU. Non vengono specificate, poi, altre importanti caratteristiche, se non la presenza di 4GB di RAM e di Android 10. Quasi sicuramente, comunque, su tale device sarà installata la Realme UI.

Dando un'occhiata al codice presente in alto, RMX2042, notiamo una certa somiglianza con quello mostrato da Realme 6i, che era RMX2040. Non si tratterà, dunque, dello stesso smartphone, anche se questi due modelli potrebbero avere più cose in comune di quanto crediamo. Non sappiamo, comunque, quale sia la nuova data di uscita di questo modello, dunque dovremo attendere ulteriori delucidazioni in merito.

