Realme estende il periodo di garanzia per altri due mesi, e non solo

Dalla situazione attuale ne usciremo sicuramente più forti di prima ma, al momento, ci sono alcune problematiche a cui dover far fronte a causa del Coronavirus. Non potendoci spostare, infatti, siamo praticamente bloccati a casa e qualsiasi problema deve essere risolto all'interno delle nostre abitazioni. Motivo per cui alcune aziende, cercando di venire incontro ai clienti, hanno deciso di mettere a punto alcune soluzioni in tal senso. Tra queste, dunque, troviamo Realme.

Realme facilita anche la sostituzione dei device

Da quello che abbiamo potuto apprendere leggendo una nota ufficiale dell'azienda, Realme ha esteso il periodo di garanzia e sostituzione dei prodotti per altri due mesi. Durante questo periodo, infatti, non è possibile uscire di casa, quindi ogni tipo di problema legato al telefono può diventare un incubo. All'interno di queste stesse righe, infatti, il brand si stringe attorno a tutta la popolazione e, in particolar modo, ai propri clienti.

Oltre all'estensione del periodo di garanzia, però, l'azienda cinese ha fatto di più. Sempre in merito al servizio di sostituzione, non sarà più necessario recarsi in alcun punto autorizzato, ma la procedura potrà essere completata online, sul sito ufficiale. Realme si preoccuperà, quindi, di ritirare il prodotto direttamente a casa vostra, senza alcuno sforzo. Un ottimo modo per far stare tranquilli tutti i propri utenti.

