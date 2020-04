Realme stupisce tutti con questo design ereditato da OPPO

Realme sta progressivamente facendosi conoscere in quanto brand dedito a soddisfare la voglia di dispositivi economici. Ciò non toglie che ci sia l'intenzione di realizzare prodotti che ammicchino anche a coloro che tengono all'estetica. Sono lontani i tempi in cui produrre un telefono low-cost significava scendere a palesi compromessi qualitativi. Specialmente quando sei il sub-brand di OPPO, uno dei marchi che più fa attenzione a realizzare look particolari e quanto più originali possibili.

LEGGI ANCHE:

Realme prepara il suo ingresso nel mondo degli elettrodomestici

Spunta in rete un inedito smartphone Realme: di che modello si tratta?

Ne è un perfetto esempio la primissima serie OPPO Reno, di cui si è parlato in lungo e largo per la sua atipica “pinna di squalo”. Ma questo non è stato l'unico elemento estetico di spicco per il telefono. La back cover presentava una sezione centrale, disposta in senso verticale, contenente il comparto fotografico ed il pallino O-Dot, in ceramica per rialzare il telefono quando sdraiato ed evitare l'usura. Ma cosa c'entra Realme con la serie Reno?

C'entra nel momento in cui online compare un'immagine che contiene uno smartphone Realme mai visto finora. La foto contiene solamente il retro del telefono, mostrandoci un design che prende a piene mani dal primo OPPO Reno. Non si tratta di una copia 1:1, in quanto Realme ha fatto suo questo stilema riadattandolo per l'occasione.

Quello immortalato è uno smartphone in vetro ma con finitura in fibra di carbonio. Questa texture è interrotta proprio da una sezione centrale, qua segnata da una trama dorata tutt'attorno. Al suo interno troviamo una tripla fotocamera, così come il logo Realme posto nel mezzo. Fa eccezione il doppio flash LED, alla destra del modulo fotografico, e la relativa incisione relativa a questo comparto.

Di quale smartphone possa trattarsi è ancora presto per dirlo. Da poco è stato presentato Realme X50m 5G, ma sappiamo anche che l'azienda sta lavorando al lancio della nuova serie X3. E proprio di questa potrebbe trattarsi, per quanto sia ancora presto per poterlo confermare con relativa certezza.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu