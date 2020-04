Realme Buds Air: sfida aperta alle AirPods, in India

Cresce ancora il mercato delle cuffie true wireless, soprattuto in Asia. Con l'uscita di tutti i nuovi modelli, in quest'ultimo periodo, la scelta è diventata davvero ardua. Molti produttori emergenti, come Realme, hanno lanciato i propri auricolari senza fili, dando del filo da torcere anche a brand più blasonati, come la stessa Apple. Non stupisce, quindi, che tutti i principali produttori di smartphone stiano impegnando sempre più risorse anche in questo settore.

Apple AirPods guidano ancora il mercato TWS

Da quello che mostrano i dati relativi all'anno passato, in India il mercato delle cuffie true wirelesse è cresciuto del 700%. Si tratta, quindi, di volumi di vendita davvero impressionanti, che vedono sempre al primo posto le AirPods di Apple. Non c'è, attualmente, un altro Stato al mondo che presenti tassi di crescita così elevati in tale ambito.

Dando un'occhiata alla classifica dei maggiori produttori, dunque, dopo Apple si piazzano Noise e JBL. Poco più sotto trovano spazio, invece, Samsung e Realme. A proposito di quest'ultima azienda, le Realme Buds Air hanno avuto un successo clamoroso. Se osserviamo la classifica dei singoli prodotti, infatti, le troviamo al secondo posto, subito sotto le AirPods.

