Proprio come la quasi totalità dei competitor, anche Realme nel mese di marzo ha debuttato con le sue Realme Buds Air: auricolari TWS che se da un lato peccano di originalità, dall'altro si fanno notare per qualità costruttiva e feature dedicate all'ecosistema Android. Oggi, grazie al coupon di EDWayBuy, potrete acquistarle a soli 49.9€ con spedizione dall'Italia.

Le Realme Buds Air in sconto sono un must per gli utenti Android

Le cuffie TWS di Realme sono arrivate sul mercato italiano a 69.90€, quella di oggi, quindi, ci sembra un'ottima occasione per accaparrarsele ad un prezzo davvero competitivo. Come detto, pur non brillando in originalità, sono in grado di offrire prestazioni interessanti grazie al chip R1, Bluetooth 5.0 e la tecnologia GFP (Google Fast Pair Technology) che permette un pairing istantaneo e facilitato con i dispositivi Android.

Lo store che le propone a 49.9€ con codice sconto dedicato, è relativamente nuovo, pur tuttavia gode di un'ottima affidabilità dal momento che è presente in pianta stabile sulle piattaforme Amazon ed eBay ed offre la possibilità di pagare con PayPal, da sempre sinonimo di garanzia. Inoltre, le Realme Buds Air in questione, saranno spedite direttamente dal magazzino italiano; ciò significa che saranno recapitate in pochissimi giorni a casa vostra senza il rischio di incorrere in dazi doganali.

