Realme 6 Pro arriva in Europa: ecco la data di lancio

Da poche settimane sono stati lanciati sul mercato Realme 6 e Realme 6 Pro. Questi due smartphone hanno davvero stupito tutti, caratterizzandosi per un rapporto qualità-prezzo davvero interessante. Abbiamo avuto modo di provare, infatti, la variante standard e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Molti di voi, però, ci hanno chiesto se mai sarebbe arrivata in Italia la variate Pro. Al momento, dunque, potremmo avere la risposta che cercate.

Realme 6 Pro debutta il 5 Maggio

Sarà un evento in streaming a lanciare ufficialmente Realme 6 Pro in Europa, il 5 maggio. Sembra che il brand, dunque, si sia deciso a rilasciare questa variante anche in ambito internazionale, visto il successo del modello base.

Questo prodotto, infatti, propone un SoC Snapdragon 720G, coadiuvato dalla presenza di una batteria da 4.300 mAh e da un ampio display con refresh rate a 90Hz. Vi ricordiamo, poi, come rispetto al modello base qui troviamo un doppia selfie camera, dunque due unità da 18MP e 8MP. Non dovrebbe variare, invece, tutto il comparto fotografico posteriore, caratterizzato dalla presenza di un sensore principale da 64MP. A bordo, poi, troverà spazio la Realme UI, che tanto ha saputo convincervi già su Realme 6, mostrando un'affidabilità davvero eccellente.

Non conosciamo il prezzo di vendita del prodotto, così come la disponibilità in Italia del dispositivo. Nei prossimi giorni, però, arriveranno sicuramente news a riguardo.

