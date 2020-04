Il medio di gamma Realme 5 Pro – di cui qui trovate la nostra recensione ed un confronto con Redmi Note 8 Pro – si è distinto fin da subito per il suo rapporto qualità/prezzo e l'arrivo di Android 10 non ha fatto che accentuare questa prima impressione. Il dispositivo è stato scelto da tanti utenti e la cosa non poteva che andare ad alimentare l'interesse dei modder, anche grazie al rilascio del codice sorgente del kernel. Di conseguenza, ecco una selezione di Custom ROM basate su Android 10 dedicate al piccolo Realme 5 Pro, frutto del lavoro di numerosi appassionati.

Ecco le migliori Custom ROM con Android 10 per Realme 5 Pro | Download

Come non iniziare con LineageOS 17.1 per Realme 5 Pro? La Lineage è una delle Custom ROM più apprezzate del panorama modding grazie alla semplicità e leggerezza, ovviamente senza rinunciare a funzionalità aggiuntive. Per amor di precisione vi segnaliamo che si tratta di una release non ufficiale, ma comunque disponibile in versione stabile. In basso trovate il pulsante per il download (che vi rimanderà al thread dedicato su XDA, con tutti i dettagli del caso).

Le migliori Custom ROM per Realme 5 Pro basate su Android 10 continuano con una release ufficiale, stavolta dedicata alla Pixel Experience. Preferite un'esperienza stock in stile Google Pixel? Allora avete trovato la ROM che fa al caso vostro.

Come lascia intendere il nome stesso, AOSPExtended ROM è basata su AOSP, perfetta per chi cerca un'interfaccia stock. Ovviamente non mancano personalizzazioni, come la possibilità di modificare il Power Menu, le gesture sul lettore di impronte, l'Ambient Display, la status bar ed altre chicche.

La parola d'ordine di Arrow OS è minimalismo: la ROM – basata su AOSP – offre un'esperienza stock essenziale, con pochissime personalizzazioni e funzionalità. Perché sceglierla? Ma ovviamente perché tutto va a beneficio della velocità e della fluidità!

L'Extended UI ROM è basata sulla Pixel Experience ma a differenza di quest'ultima presenta funzionalità aggiuntive, come la possibilità di modificare l'Ambient Display con bordi illuminati, il doppio tap sulla status bar per spegnere lo schermo e tanto altro.

Anche nel caso della Evolution X ROM ci troviamo di fronte ad un soluzione simile alla Pixel Experience, che mira ad offrire un'esperienza simile in tutto e per tutto a quella degli smartphone Google. Tuttavia non mancano funzionalità aggiuntive e personalizzazioni.

La selezione delle migliori ROM per Realme 5 Pro si conclude con DerpFest, una soluzione che offre la massima personalizzazione su tantissimi aspetti del vostro smartphone.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che per procedere con il flash delle ROM precedenti è necessario utilizzare una recovery. E in nostro aiuto arriva la TWRP non ufficiale, disponibile qui.

