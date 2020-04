Realme 5 si aggiorna: arrivano le patch di aprile

La serie Realme 6 si sta consolidando sul mercato, ma l'azienda non vuole fare l'errore di trascurare i modelli precedenti. Lo dimostra questo nuovo aggiornamento rilasciato in queste ore diretto verso Realme 5. L'update si sta facendo strada via OTA per il pubblico europeo ed ha come scopo principale l'introduzione delle più recenti patch di sicurezza di aprile 2020.

L'ultimo aggiornamento software porta le patch di aprile su Realme 5

Siglato come RMX1911EX_11.A.28, l'aggiornamento non stravolge granché su Realme 5, dato che fondamentalmente aggiunge unicamente le patch di aprile. Per il resto il changelog fa menzione di un generico miglioramento della stabilità di sistema, nonché della risoluzione di alcuni bug. Con un peso di circa 2.58 GB, è basato ancora sulla ColorOS 6.0.1, ma per la Realme UI non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto, stando alla roadmap.

Sicurezza Patch di sicurezza Android: Aprile, 2020

Sistema Risolti alcuni bug noti e migliorata la stabilità di sistema



Se non vi fosse ancora arrivata la notifica di aggiornamento, dovreste riceverla nel corso delle prossime ore. In alternativa, potete effettuare il download della ROM e la conseguente installazione manuale.

Scarica il firmware RMX1911EX_11.A.28

