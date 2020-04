Tornano le offerte di Banggood, quest'oggi con un prodotto dedicato sia agli appassionati della compagnia cinese per eccellenza che agli utenti in cerca di un purificatore d'aria poco ingombrante, affidabile e dotato di funzionalità smart: la nuova soluzione PETONEER di Xiaomi YouPin è la risposta perfetta ed è in sconto con Coupon.

Il purificatore d'aria smart Xiaomi PETONEER arriva da YouPin ed è in sconto con Coupon

Il nuovo purificatore d'aria smart PETONEER è stato lanciato tramite Xiaomi YouPin e si presenta come una soluzione appetibile grazie alle sue caratteristiche e al prezzo contenuto, specie grazie al Coupon dedicato che trovate in basso. Realizzato interamente in ABS, il dispositivo è purifica, igienizza e odora ed è dotato di funzionalità smart: si tratta quindi di un prodotto in grado di interfacciarsi con l'app del brand cinese. Il processo di purificazione passa attraverso vari sistemi, tra cui un filtro HEPA ed uno ai carboni attivi, con l'aggiunta di una luce LED UV-C contro germi e batteri.

La parte superiore presenta un pratico pannello touch con i vari comandi (anche se – ricordiamo – è possibile controllare il dispositivo tramite smartphone). Il purificatore d'aria smart presenta dimensioni contenute e grazie alla Night Mode (in cui il rumore è ridotto a 30 dB) è possibile utilizzarlo anche durante la notte.

In basso trovate il link all'acquisto (con spedizione EU Priority Line): non dimenticate di utilizzare il Coupon per beneficiare del prezzo scontato.

