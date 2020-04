POCO F2 sempre più vicino: spunta la certificazione EEC per l’Europa

Il lancio del modello X2 – rebrand di Redmi K30 a marchio POCO – ha lasciato un un po' di amaro in bocca, vista l'assenza di un vero e proprio flagship per l'azienda (nonostante le caratteristiche di tutto rispetto del dispositivo). Tuttavia, ciò non significa che l'azienda non rilascerà un top di gamma ma, a dispetto delle prime indiscrezioni che vedevano il Redmi K30 Pro come POCO F2, la compagnia asiatica ha confermato che lo smartphone non avrà nulla a che vedere con il già citato K30 Pro.

POCO F2 certificato dall'EEC: ecco tutti i dettagli

Nel frattempo è spuntata un'interessante novità sul portale dell'EEC, ovvero l'Eurasian Economic Commission, ente che abbiamo già incontrato in molteplici occasioni. Qui è stata pubblicata la certificazione di un nuovo smartphone del brand, siglato M2004J11G; non vi è la certezza assoluta, ma ci sono buone probabilità che possa trattarsi del primo avvistamento di POCO F2, presumibilmente in arrivo in parte dell'Europa.

Ovviamente la cosa va presa con le dovute precauzioni, ma visti i recenti riferimenti al prossimo flagship dell'azienda è lecito ipotizzare che la stessa si stia iniziando a muovere per il rilascio del suo nuovo smartphone. Come al solito, vi invitiamo alla cautela e sottolineiamo che provvederemo ad aggiornare l'articolo non appena ci saranno novità al riguardo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu