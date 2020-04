POCO F2 potrebbe avere una batteria molto ampia

È inverosimile che un brand lanci un solo modello ogni anno. Questo accade solo nei primi anni, in modo da concentrarsi su un unico dispositivo e farsi un nome fra l'utenza. È accaduto con OnePlus e accadrà anche con POCO by Xiaomi, con un lancio di POCO X2 che andrà ad affiancarsi al ben più atteso POCO F2. Per quanto i rumors trapelati siano molteplici, non si è mai parlato in maniera concreta di quelle che saranno le sue specifiche. Anche perché le voci che lo davano come un rebrand di Redmi K30 Pro sono prontamente state smentite.

Si vocifera che la batteria del prossimo POCOPHONE sarà degna di attenzione

Il rumor odierno parla di una componente fondamentale nella scelta di uno smartphone, ovvero la batteria. Le parole del leaker Mukul Sharma vanno proprio in questa direzione, affermando che il prossimo dispositivo POCO, forse POCO F2, dovrebbe avere una grossa unità di alimentazione.

There's a very good chances that the upcoming Poco device will feature a large battery. It should ideally touch the 4700mah to 5000mAh mark as per the source. Will confirm as soon as I get more Intel.#poco #pocof2 — Mukul Sharma (@stufflistings) April 5, 2020

Non è detto che si tratti di POCO F2, ma si parla di “prossimo dispositivo POCO” ed è difficile (ma non impossibile) che l'azienda lanci addirittura 3 modelli. Non è comunque da escludere che anziché POCO F2 si viri su una denominazione tutta nuova. Nomi a parte, si parla di una batteria attorno ai 4700/5000 mAh, superiore ai 4500 mAh dell'X2. Numeri che fino a qualche anno fa erano ben sopra la media, in un'epoca in cui superare i 4000 mAh era già degno di attenzione. Questo è il principale bonus di avere smartphone dimensionalmente più ingombranti, anche perché gli schermi sono più grossi ed energivori.

