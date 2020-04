La penna anti-prurito a infrarossi di Xiaomi YouPin è un successo stratosferico

Di curiosità in salsa Xiaomi ce ne sono tante, da quelle più “alte” come la famosa questione del 5% dei profitti sull'hardware e quelle più goliardiche (che non mancano mai, specie quando c'è di mezzo Lei Jun). Ma il successo della penna anti-prurito a infrarossi di Xiaomi YouPin è davvero difficile da classificare per un motivo molto semplice: possiamo mai considerare una questione goliardica la bellezza di oltre 3 milioni di yuan di vendite?

Xiaomi YouPin ha lanciato una penna anti-prurito a infrarossi contro le punture di zanzare e le vendite sono schizzate alle stelle

Ebbene si, avete letto benissimo. Alcuni giorni fa la piattaforma di crowdfunding della casa cinese – Xiaomi YouPin – ha dato il via alle prevendite di una penna anti-prurito a infrarossi, contro le punture di zanzare (e insetti in generale). Si tratta di una soluzione molto diversa rispetto ai classici stick in commercio e si basa appunto sul rilascio di impulsi a infrarossi nella zona interessata dalla puntura. In questo modo è possibile alleviare il prurito e ridurre o eliminare il gonfiore, aiutando il corpo ad accelerare l'eliminazione delle sostanze che causano il fastidio.

Il dispositivo, lungo appena 102 mm e con un diametro di 18 mm, può essere portato praticamente ovunque e grazie al suo facilissimo utilizzo (basta semplicemente “cliccare” sulla puntura) può essere usato praticamente da tutti. Inoltre la penna anti-prurito integra una batteria da 200 mAh, quindi niente pile: basterà una semplice ricarica.

Il prezzo di vendita in crowdfunding su Xiaomi YouPin è di appena 69 yuan, circa 9€ al cambio, e in una manciata di giorni sono stati raccolti la bellezza di circa 3.268.317 yuan, pari ad oltre 426 mila euro.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu