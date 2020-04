Cambio ai vertici per OPPO: il VP sta poco bene

Improvvisamente nei piani alti di OPPO accade qualcosa di imprevisto. Il vice presidente non risponde più al nome di Brian Shen, a causa di problemi di salute a cui è purtroppo andato incontro. L'azienda ha così deciso di trovare un sostituto che risponde al nome di Liu Lie, il quale ricopre il ruolo di presidente del Global Marketing e CMO della divisione cinese.

Il vice presidente di OPPO è stato sostituito causa malattia

Fino ad oggi Liu Lie è stato il brand director di OPPO e, per quanto sia sconosciuto ai più, rappresenta un elemento molto importante per l'azienda. Basti pensare che sotto la sua direzione sono nati brand come Find, Real e Ulike. A tal proposito, forse non lo sapete ma la serie Real è nata ben prima di quanto si pensi.

Questo non significa che Brian Shen scomparirà dalle fila di OPPO. L'azienda non vede l'ora di vederlo star meglio e, quando sarà possibile, farlo ritornare all'interno del proprio team.

