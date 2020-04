OPPO annuncia un prodotto misterioso: in arrivo lo smart speaker con Breeno?

Alcune ore fa la compagnia cinese ha fissato un appuntamento per la giornata del 7 Aprile, annunciando che arriverà un nuovo prodotto del brand. Il teaser rilasciato per l'occasione è alquanto criptico ma su Weibo sembra non esserci alcun dubbio: è in arrivo il primo smart speaker targato OPPO, con il supporto all'assistente vocale Breeno.

OPPO annuncia un nuovo prodotto: smart speaker con Breeno o cuffie TWS?

L'immagine in questione, che vedete in copertina, mostra un dispositivo a forma di ciottolo, di colorazione nera. Sembrerebbe quasi un Google Home Mini e non è difficile capire perché gli utenti cinesi abbiano pensato subito allo smart speaker con l'assistente AI di OPPO. I media asiatici immaginano un prodotto compatto, a cui bisognerà dare il comando “Ehi, Breeno” per attivare le sue funzionalità. Tuttavia esiste anche un'altra possibilità, citata anche da una parte degli appassionati.

Con il debutto di Reno 3 l'azienda ha presentato anche le nuove cuffie Enco Free. Dopo alcuni mesi, ecco fare capolino in rete alcune presunte immagini che farebbero riferimento a delle cuffie TWS previste per il 2020. Il design del case sembra proprio rispecchiare il prodotto mostrato nel teaser di qualche ora fa. Quindi i dubbi ci sono e prima di pronunciarci definitivamente dovremo pazientare fino a domani.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu