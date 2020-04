Strano ma vero: OPPO Reno Z è il primo con le patch di maggio

Anche se opera ufficialmente in Europa, non si può certo dire che OPPO sia un brand adeso alle direttive più occidentali. Mi riferisco in particolar modo agli updates, con updates sì presenti ma non propriamente tempestivi ed al passo con Google. Forse questo potrebbe cambiare nel prossimo futuro, come dimostra l'ultimo aggiornamento ricevuto da OPPO Reno Z. Sembra quasi assurdo, ma il modello – che non è nemmeno un top di gamma – è il primo al mondo con le patch di sicurezza di maggio 2020.

OPPO Reno Z si aggiorna e riceve le patch di maggio

Ebbene sì, OPPO è riuscita addirittura a battere sul tempo Google e la sua gamma Pixel, solitamente la prima a ricevere gli ultimi aggiornamenti di Android. Nonostante ciò, OPPO deve ancora migliorarsi sotto il profilo tempestività, dato che OPPO Reno Z gira ancora su Android 9 Pie. Sappiate che il roll-out ufficiale è partito anche in Italia, con sigla CPH1979EX_11_A.20, pertanto i suoi possessori nostrani dovrebbero riceverlo proprio in queste ore. Non si tratta, comunque, di un aggiornamento troppo rilevante, con un changelog estremamente scarno di novità, eccezion fatta delle succitate patch.

