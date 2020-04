OPPO Reno Glow: arriva una nuova linea di smartphone?

Abbiamo visto come, qualche giorno fa, sia comparsa la notizia di una nuova richiesta da parte di OPPO in merito alla validazione di alcuni nuovi brand. Quest'azienda, infatti, sembra che stia lavorando già per il futuro, gettando le basi per alcune nuove probabili serie di smartphone. Non stupisce, quindi, che poco fa sia comparsa una nuova richiesta per la registrazione di un marchio presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Reno Glow sarà il futuro dell'azienda in Europa

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che OPPO abbia inoltrato la richiesta per la registrazione di un nuovo marchio, dunque Reno Glow. Al momento, però, non sappiamo ancora di che cosa si tratti esattamente. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, potrebbe trattarsi di una nuova serie di smartphone che fa del proprio punto di forza il comparto fotografico. Questo, infatti, potrebbe essere rivoluzionato in un certo senso, servendosi magari dei controlli vocali. Tale nome, però, potrebbe suggerire anche la presenza di un inedito display in ambito smartphone, dotato magari di una frequenza di aggiornamento migliore rispetto alla concorrenza.

LEGGI ANCHE:

Realme stupisce tutti con questo design ereditato da OPPO

Al momento la richiesta è stata inoltrata ma non possiamo altro che fare supposizioni. Dovremo attendere qualche settimana, magari, per conoscere ulteriori dettagli in merito a questo marchio.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu