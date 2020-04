OPPO Reno 4 Pro si farà, in barba alla scaramanzia

Il database IMEI parla chiaro: OPPO Reno 4 Pro esiste, esiste eccome. Di per sé non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che la tradizione cinese vorrebbe diversamente. In realtà andrebbe usato il condizionale, dato che il sito preso in considerazione dai leaker non è affidabile al 100%. Al contempo, il leaker che ne parla ha dimostrato in passato di anticipare alcune notizie rivelatesi poi vere. Pertanto è legittimo parlarne, anche se i dubbi sulla sua effettiva esistenza rimangono.

OPPO Reno 4 potrebbe rompere la tradizione portata avanti in Cina

That IMEI database website has listed OPPO Reno4 Pro, even when Chinese brands rarely use the ‘4' number 😅https://t.co/tdAH3barVH pic.twitter.com/tPYBjJfbwv — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) April 15, 2020

Se non lo sapete, il numero 4 non viene visto di buon occhio in Cina. Il motivo di tutto ciò è da ricercarsi nella tetrafobia, una delle superstizioni che va per la maggiore nel paese asiatico. Non soltanto in Cina, ma anche in Giappone, in Corea e in Taiwan. Ma perché tutta questa avversione verso questo numero apparentemente indifeso, almeno nel resto del mondo? Questo per via della sua somiglianza fonetica con la parola “morte“, essendo due parole che si pronuncerebbe in maniera pressoché identica. Da qui deriva l'esigenza di pronunciare il nome in maniera diversa. Pensate che in Cina non è affatto raro che un palazzo non abbia il quarto piano non ci siano stanze 4 in alberghi e edifici pubblici. Un po' come avviene in occidente con il numero 13 o ii 17.

Ma torniamo a parlare di smartphone. Anche perché in precedenza si era vociferato che il prossimo modello sarebbe stato OPPO Reno 5. Qualunque sia il suo nome, però, non sappiamo ancora nessuna di quelle che saranno le sue specifiche. Gira in rete un presunto render dello smartphone, piuttosto simile al design adottato dalla serie Honor 30.

