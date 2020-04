Di recente siamo stati alle prese con il nuovissimo Find X2 Pro, top di gamma che sa decisamente il fatto suo e in grado di regalare non poche soddisfazioni. Nel frattempo si sono susseguite varie notizie in merito alla serie Reno: dopo il lancio in Cina, il modello 3 Pro è stato presentato anche in India, stavolta con un doppio foro nel display, una SoC Helio 95 ed altri cambiamenti (insomma, un altro telefono…). Ed ora il sito ufficiale della divisione polacca del brand ha pubblicato tutti i dettagli di OPPO Reno 3 Pro per l'Europa, con immagini e specifiche.

OPPO Reno 3 Pro versione Europa: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design OPPO Reno 3 Pro in versione Europa arriva con lo stesso look della sua controparte cinese. Abbiamo un corpo sottile e leggero, un ampio pannello AMOLED da 6.5″ Full HD con refresh rate a 90 Hz ed una frequenza di campionamento al tocco di 180 Hz, luminosità di 1100 nit, un foro nell'angolo in alto a sinistra e bordi leggermente curvi. Non manca poi la certificazione TÜV Rheinland, sinonimo di qualità contro l'affaticamento degli occhi grazie all'azione del filtro anti luce blu. La sicurezza è affidata ad un lettore d'impronte digitali posto sotto il display (presente all'appello anche il riconoscimento facciale).

La cover posteriore, realizzata in vetro e nelle colorazioni gradiente blu e nero, ospita una Quad Camera verticale, mentre tutt'intorno al corpo corre un frame metallico.

Hardware e batteria

Il cuore del nuovo Reno 3 Pro è il SoC Snapdragon 765G, chipset realizzato a 7 nm, con core Kryo 475 ed una frequenza massima di 2.4 GHz. La parte grafica si affida alla GPU Adreno 620, mentre lato memorie abbiamo 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage UFS 2.1. A migliorare tutto il comparto troviamo un sistema di raffreddamento multistrato, con una doppia lastra di grafite.

Come abbiamo già fatto notare, stranamente il sito ufficiale polacco non fa menzione del supporto al 5G. Eppure lo Snap 765G integra il modem Snapdragon X52, soluzione votata appunto al nuovo standard di connettività. Per risolvere il mistero sarà necessario attendere il debutto ufficiale.

Concludiamo la panoramica delle specifiche con la batteria, un'unità da 4.025 mAh con il supporto alla ricarica rapida proprietaria VOOC 4.0 da 30W.

Fotocamera

Anche nel caso del comparto fotografico non si rilevano cambiamenti rispetto alla variante cinese. Ancora una volta abbiamo una Quad Camera con un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un teleobiettivo con zoom ibrido 5X da 13 MP, una lente grandangolare da 8 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo da 2 MP. Completano il pacchetto l'autofocus PDAF, la stabilizzazione OIS ed il flash LED.

Frontalmente, all'interno del foro del display, troviamo una selfie camera da 32 MP.

OPPO Reno 3 Pro Europa – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 159.4 x 72.4 x 7.7 mm per 171 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 48 + 13 + 8 + 2 MP con apertura f/1.7-2.4-2.2-2.4, teleobiettivo 2X, grandangolo, sensore portrait, autofocus PDAF, OIS e flash LED;

con apertura f/1.7-2.4-2.2-2.4, teleobiettivo 2X, grandangolo, sensore portrait, autofocus PDAF, OIS e flash LED; fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.4;

con apertura f/2.4; supporto dual SIM 4G (5G?), Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4025 mAh con ricarica VOOC 4.0;

con ricarica VOOC 4.0; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7;

colorazioni Moonlight Black e Starry Blue.

OPPO Reno 3 Europa – Scheda tecnica

Oltre al fratello maggiore, il sito polacco annuncia anche l'arrivo del modello Reno 3, con specifiche stravolte rispetto alla variante cinese (perdendo il Dimensity 1000L, il 5G, il sensore da 64 MP, la lente macro e la ricarica VOOC 4.0, ma guadagnando una selfie camera da 44 MP). Ecco la scheda tecnica del nuovo dispositivo.

Display AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e densità di 409 PPI;

(2400 x 1080 pixel) e densità di 409 PPI; dimensioni di 160 x 73.3 x 7.9 mm per 171 g;

processore octa-core MediaTek Helio P90 ;

; GPU IMG PowerVR GM 9446;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 48 + 8 + 13 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.2-2.4, grandangolo, teleobiettivo con zoom ibrido 5x, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/1.8-2.4-2.2-2.4, grandangolo, teleobiettivo con zoom ibrido 5x, autofocus PDAF e flash LED; fotocamera frontale da 44 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Tri Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4025 mAh con ricarica VOOC 3.0 da 20W;

con ricarica VOOC 3.0 da 20W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.

OPPO Reno 3 Pro (e Reno 3) Europa – Prezzo e disponibilità

Al momento la divisione polacca di OPPO ha alzato il sipario su Reno 3 Pro e sul suo fratello minore, ma non ha ancora svelato il prezzo di vendita. Lo stesso vale anche per la disponibilità sul mercato e per ora non è dato di sapere quanto i due device arriveranno nei singoli paesi.

