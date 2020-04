OPPO Reno 3 Pro arriva in Europa, ma sarà Find X2 Neo?

Se c'è una cosa in cui i produttori asiatici non sono bravi, quello è dare un nome ai propri telefoni. Originalità e fonetica a parte, il problema sta nel finire per creare confusione negli acquirenti. Vendendo sia in Asia che in Occidente, spesso i brand prendono lo stesso modello e lo mettono sul mercato con nomi differenti, a volte anche con specifiche variate. Prendiamo per esempio OPPO Reno 3 Pro 5G, inizialmente presentato in Cina a fine 2019. Dopo qualche mese è stato presentato in India Reno 3 Pro: stesso nome, ma non stesso telefono. Non soltanto per la presenza di una doppia selfie camera, ma anche per l'utilizzo di un MediaTek Helio P95 privo di supporto 5G.

Sul sito ufficiale per la Polonia compare OPPO Reno 3 Pro

Pensavate che fosse finita qua? Ed invece no. Sappiamo praticamente per certo che OPPO Reno 3 Pro sarà portato anche in Europa, Italia compresa. A dimostrazione di ciò prima c'era una certificazione apposita, ma adesso c'è l'ufficialità diretta da parte della divisione polacca. Sul sito viene chiamato proprio Reno 3 Pro, ma in realtà in altri paesi dovrebbe essere lanciato come OPPO Find X2 Neo. Da non confondersi con Find X2 Lite, altra variante differente esteticamente.

La situazione è quasi al limite dell'assurdo, con il vice-presidente Brian Shen che avrebbe affermato di non essere a conoscenza dell'esistenza di questo Find X2 Neo. Ma da parte dell'FCC è arrivata una sorta di contro-smentita, con una certificazione che lascia poco al dubbio. Anche perché quello sul sito polacco viene siglato come CPH2009, differentemente dai modelli PCRM00 e PCRT00 presenti in Asia.

Detto questo, facciamo il punto della situazione sulla scheda tecnica. Secondo quanto indicato sul sito polacco, ecco come sarà composta:

Display AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz, densità di 402 PPI e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 159.4 x 72.4 x 7.7 mm per 171 g;

colorazioni Moonlight Black e Starry Blue;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 48+13+8+2 MP con apertura f/1.7-2.4-2.2-2.4, teleobiettivo 2X, grandangolo, sensore portrait, autofocus PDAF, OIS e flash LED;

con apertura f/1.7-2.4-2.2-2.4, teleobiettivo 2X, grandangolo, sensore portrait, autofocus PDAF, OIS e flash LED; fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.4;

con apertura f/2.4; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4025 mAh con ricarica VOOC 4.0;

con ricarica VOOC 4.0; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.

Da segnalare che nelle specifiche indicate dal sito non c'è alcuna menzione al 5G, parametro che non dovrebbe mancare su OPPO Find X2 Neo. Potrebbe trattarsi di una discrezionalità della divisione regionale, scegliendo se abilitando o meno il 5G in base alla disponibilità delle reti di quella specifica nazione. E dato che OPPO ha già portato in Italia il suo Reno 5G, non dovrebbe mancare sulla nostra variante.

