OPPO Reno 3 A in arrivo: nuovo modello con Snap 665 e quad camera

Nonostante il Coronavirus stia mettendo il bastone fra le ruote a tutti i produttori, OPPO sta rilasciando uno smartphone dietro l'altro. Dopo aver rimpolpato la serie Find X2 con due nuovi modelli, anche quella Reno 3 si prepara ad accogliere un nuovo terminale. Si chiamerebbe OPPO Reno 3 A, denominazione atipica per un telefono che potrebbe non essere un telefono totalmente inedito.

OPPO Reno 3 A in preparazione: ecco le prime specifiche tecniche

Nella giornata di ieri, infatti, si è parlato di come OPPO A52 e A72 potrebbe fare il loro debutto in Europa. Entrambi basati sulla piattaforma Snapdragon 665 di Qualcomm, uno di loro potrebbe sbarcare nel nostro continente sotto altro nome. Questo potrebbe essere proprio OPPO Reno 3 A, con l'azienda che ci ha già ampiamente abituato alla re-brandizzazione dei propri prodotti. Basti vedere il caos accaduto con Reno 3 e 3 Pro, lanciati in diversi paesi con lo stesso nome ma caratteristiche diverse.

Quello che vedete nell'immagine qua sopra è proprio OPPO A52, visto che non ci meraviglieremmo se fossero molto simili esteticamente. In realtà le fonti parlano di specifiche simili ma non identiche, con un display AMOLED da 6.44″ Full HD+. Lo Snapdragon 665 sarebbe affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, oltre che da una batteria da 4025 mAh. Il tutto contenuto in una scocca misurante 161 x 74 x 8.2 mm e dal peso di 175 g.

Sul retro ci sarebbe sempre una quad camera ma con sensori da 48+8+2+2 MP f/1.7-2.25-2.4-2.4. Questi saranno quasi sicuramente un grandangolo, un macro ed uno dedito all'acquisizione di profondità. Sul davanti, poi, ci sarebbe una selfie camera da 16 MP. A completare il quadretto troveremmo un sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.1.

