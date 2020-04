OPPO Reno 10x Zoom si aggiorna, ma niente Android 10

Da poco l'ex top di gamma OPPO Find X si è aggiornato ad Android 10 con l'ultima ColorOS 7. Adesso anche i possessori di OPPO Reno 10x Zoom si aspettano che l'ultima versione del firmware di Google arrivi loro. Per il momento, però, si rimane ancora con Android 9 Pie, per quanto sia stato appena rilasciato un nuovo aggiornamento in Italia.

Un nuovo aggiornamento arriva in Italia per OPPO Reno 10x Zoom, ma non è Android 10

Il firmware reso disponibile per i possessori nostrani di OPPO Reno 10x Zoom è la CPJ1919EX_11_A.19 ed è sempre basato sulla ColorOS 6. Purtroppo la situazione Coronavirus sta rallentando il mondo tech anche in ambito software, come accaduto anche nel caso di Xiaomi e della sua MIUI.

Non aspettatevi grandi stravolgimenti, quindi, dato che questi arriveranno con l'introduzione della più recente UI proprietaria. Per il momento l'aggiornamento aggiunge le patch di marzo 2020, in modo da renderlo più al passo coi tempi in termini di cyber-sicurezza. Se siete fra gli utenti con un Reno 10x Zoom fra le mani, potreste aver già ricevuto la notifica che vi informava della sua disponibilità via OTA. In caso contrario, dovreste averle nel corso delle ore a venire.

