Lo sapevate che il brand OPPO Realme esisteva già nel 2010?

Era metà 2018 quando vi parlavamo della nascita di Realme, linea produttiva creata di OPPO pensata per affrontare al meglio i competitors. Sia Huawei che Xiaomi da tempo concentrano i propri sforzi sul rendere più pregiato possibile il brand principale, relegando ai rispettivi sub-brand il compito di soddisfare i più attenti al portafogli. Da questa esigenza sono nate marche come Honor e Redmi, con una vera e propria invasione di brand negli ultimi anni. Prima ZTE con Nubia, poi sempre Xiaomi con Pocophone e Black Shark, per non parlare di OnePlus e iQOO sotto la stessa egida BBK di OPPO e Vivo.

LEGGI ANCHE:

OPPO è la prima al mondo ad aver fatto una videochiamata in 5G

OPPO ha lanciato Realme nel 2010: no, non avete letto male

Il debutto di Realme si concretizza a maggio 2018, durante il National Youth Day in Cina, quando viene presentato il primo Realme 1. Quella che sembrava soltanto una nuova famiglia di smartphone fa subito parlare di sé, distaccandosi dalla casa madre. Alla guida della neonata azienda ci va proprio Sky Li, quello che precedentemente era il vice presidente di mamma OPPO.

Random fact: OPPO first used the “real me” series branding back in 2010! The brand focused on phones for the youth, same as now. It came back in use as “Realme” in 2018. #OPPO #realme pic.twitter.com/w1XDlZGqPu — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 12, 2020

Ma se si scava più a fondo si scopre che questo brand nasce ben prima di 2 anni fa, più precisamente nel 2010. Allora venne lanciato proprio come una serie di telefoni, chiamata OPPO Real. Il nome completo, RealMe, nasceva dallo slogan promozionale, “It's me, the real me“, che accompagnava il video pubblicitario realizzato per sponsorizzarla.

Si trattava di una gamma di telefoni pensata per i più giovani, esattamente come riproposto ai giorni d'oggi con Realme. Erano altri tempi, quando ancora gli smartphone non avevano preso la concretezza attuale. Erano anni in cui ancora si oscillava fra feature phone, palmari e vari sistemi operativi, quando ancora la tastiera fisica era un must per molti utenti. Non faceva eccezione questo OPPO RealMe, con un (per l'epoca) ampio display con una slitta che permetteva di far comparire o meno i tasti all'evenienza.

Lo sappiamo tutti com'è andata la storia della telefonia. La rivoluzione portata da Apple a fine decennio cambiò per sempre il concetto di telefono. Via le tastiere, benvenuti schermi touch, ma ci vorrà ancora qualche anno prima che OPPO si adegui. È nel 2012/2013 che avviene la transizione, con il lancio dei primissimi Ulike 2 e Find 5. Insomma, scacco matto a tutti coloro che vedevano nel brand “Realme” una scopiazzatura di Redmi.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu