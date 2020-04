OPPO M, N e U: brevettate nuove serie di smartphone

La primavera in casa OPPO è stata foriera di tante nuove uscite. Si parte dalla serie Find X, con OPPO Find X2 Pro, anche in versione Lamborghini, del quale adesso esistono pure versioni Neo e Lite. Sempre in ambito top di gamma è stato lanciato Ace 2, mentre per le fasce meno costose ci sono adesso A92s e A12. Senza dimenticarci della serie Reno, ad oggi composta da almeno 3 modelli. Di telefoni ce ne sono per tutti i gusti, ma OPPO non sarebbe ancora soddisfatta e starebbe già preparando quelle che potrebbero essere nuove linee produttive.

LEGGI ANCHE:

Cambio ai vertici per OPPO: il VP sta poco bene

Dopo Find, Reno e A, OPPO starebbe preparando nuove famiglie di telefoni

Fra i numerosi brevetti che con cadenza quotidiana vengono depositati dalle aziende non ci sono soltanto le innovazioni hardware che potremmo vedere (così come no) in futuro. A venir brevettate ci sono anche le denominazioni, in modo da proteggerle e far sì che non possano venire utilizzate da altre società. Ed è così che OPPO ha brevettato nuove sigle, nello specifico M, N e U. Tutte sigle inedite e mai adoperate fino ad oggi dal produttore e che potrebbero anticipare nuove uscite in ambito smartphone. Ma abbiamo ancora troppi pochi indizi per poterne parlare in maniera concreta.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu