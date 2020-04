OPPO Italia rivede la propria organizzazione aziendale

Negli scorsi giorni è stato confermato che OPPO Italia ha iniziato ad operare ufficialmente anche tramite i canali di Amazon. Nel frattempo, sempre la divisione nostrana ci fa sapere che è in corso un rimescolamento delle carte ai piani alti. Da qualche giorno, infatti, Daniele De Grandis non è più il direttore esecutivo dell'azienda. Al suo posto subentrerà temporaneamente Li Ming, l'attuale general manager della branca italiana di OPPO.

OPPO Italia saluta Daniele De Grandis, non più direttore esecutivo

Ecco il comunicato ufficiale:

“A partire dal 24 aprile 2020 Daniele De Grandis non ricopre più la carica di Executive Director di OPPO Italia. A De Grandis vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutta l’azienda per l’impegno e la dedizione di questi mesi, molto importanti per la crescita e lo sviluppo delle attività nel mercato italiano. OPPO Italia ci tiene ad augurare a Daniele De Grandis i migliori successi per il suo futuro professionale. L’incarico sarà ricoperto ad interim direttamente da Li Ming, General Manager di OPPO Italia.“

