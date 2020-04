OPPO Italia si espande ad Amazon: apre lo store ufficiale

Era metà 2018 quando OPPO Italia annunciava il suo ritorno nel nostro paese, dopo un lungo periodo di inattività. Da allora l'azienda ha iniziato a riconquistare fette di mercato in occidente, grazie ad una maggiore capillarità. I suoi smartphone si possono trovare nei negozi specializzati, così come tramite operatore telefonico. Ma al giorno d'oggi l'e-commerce rimane un canale molto importante, in particolar modo in un momento storico in cui i negozi offline sono affetti dalle complicazioni da Covid-19. Per questo la divisione italiana ha deciso di aprire uno store ufficiale su Amazon Italia.

OPPO Italia arriva anche su Amazon: ecco gli smartphone disponibili

La volontà di OPPO Italia è quella di consolidare la propria presenza all'interno del Belpaese, dando modo ai propri clienti di affidarsi anche ai canali Amazon. Ecco quanto dichiarato da Li Ming, CEO della divisione nostrana:

“L'apertura dello store ufficiale su Amazon.it è un passo molto importante, perché non solo rappresenta un momento decisivo dell’espansione di OPPO nel mercato italiano, ma, soprattutto, testimonia il profondo interesse e lealtà che l’azienda nutre nei confronti di questo Paese e dei suoi consumatori. Continueremo a lavorare per garantire ai clienti e all'Italia servizi e soluzioni all'avanguardia, rinforzando la struttura di vendita e integrando l’esperienza d’acquisto negli store fisici e digitali.“

Ad oggi sul canale Amazon è possibile acquistare 3 modelli di smartphone: OPPO Reno 2, Reno 2Z ed A5 2020. Ma si tratta soltanto di una selezione iniziale, a cui si aggiungeranno ulteriori prodotti in corso d'opera. Nei prossimi mesi arriveranno anche modelli come quelli della serie Find X2, A9 2020 ma anche accessori come cuffie wireless, cover e cavetteria varia.

