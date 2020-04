La classifica di Febbraio si era assestata con Xiaomi Mi 10 Pro in testa, ma ora le cose solo molto diverse grazie al debutto di OPPO Find X2 Pro, il quale ha conquistato il podio di Antutu con una doppia presenza! Ecco la classifica completa per il mese di Marzo 2020.

OPPO Find X2 scalza Xiaomi Mi 10 Pro e diventa il flagship più potente su Antutu nella classifica di Marzo 2020

Ovviamente – ci teniamo sempre a precisarlo – i valori dei benchmark sono solo meri numeri, che hanno a vedere poco o nulla con le performance vere e proprie, che nascono dal connubio di tanti aspetti. Ma, precisazioni a parte, a chi non piacciono le classifiche? Bene, rispetto al mese precedente, quella di Antutu di Marzo 2020 vede l'entrata in scena della new entry OPPO Find X2 Pro, anche con la sua incarnazione standard, che guadagna la prima e la terza posizione. Lo Xiaomi Mi 10 Pro – protagonista assoluto di Febbraio – scende in seconda posizione, mentre per avvistare il Mi 10 abbiamo bisogno di un cannocchiale.

Tra le novità del mese arrivano anche Redmi K30 Pro, iQOO 3 e Realme X50 Pro. Di seguito trovate la classifica completa.

Find X2 Pro Mi 10 Pro Find X2 Redmi K30 Pro iQOO 3 Black Shark 3 Pro Realme X50 Pro 5G Vivo NEX 3S 5G Mi 10 Black Shark 3

Allora, che ve ne pare della nuova classifica di Antutu? Soddisfatti? Nel frattempo, vi lasciamo con la nostra recensione dell'ultimo OPPO Find X2 Pro, con le nostre prove del comparto hardware e – soprattutto – del modulo fotografico.

