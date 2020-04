Dopo aver conquistato il primato su DxOMark dal punto di vista fotografico (scalzato poi dall'arrivo di Huawei P40 Pro e Honor 30 Pro+) OPPO Find X2 Pro torna al vaglio dello staff, questa volta per quanto riguarda il comparto audio. Come si sarà comportato il dispositivo nei vari test?

OPPO Find X2 Pro quarto su DxOMark per l'audio: ecco i punteggi

Il nuovo flagship del brand cinese è andato decisamente nei test audio di DxOMark, con un punteggio complessivo di 74 punti (di poco sotto il rivale Xiaomi Mi 10 Pro). Al momento la classifica del portale appare in questo modo:

Xiaomi Mi 10 Pro – 76 Huawei Mate 20 X – 75 iPhone XS Max – 74 OPPO Find X2 Pro – 74 iPhone 11 Pro Max – 71 ASUS Rog Phone 2 – 69 Samsung Galaxy S20 Ultra – 69 Google Pixel 4 – 68 Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 66 Samsung Galaxy Note 10+ – 66

In termini di riproduzione audio, Find X2 Pro si piazza decisamente bene e riesce ad offrire un'ottima performance grazie al bilanciamento complessivo, particolarmente sentito durante la visione di film e l'utilizzo di giochi. Nonostante ciò la resa dei bassi lascia leggermente a desiderare rispetto ai rivali posizionati in alto nella classifica. Per tutti i dettagli e i test completi di DxOMark, in fonte trovate la pagina dedicata al flagship.

