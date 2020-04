OPPO Find X2 Pro e Reno 3 Pro sono perfetti per le aziende, parola di Android Enterprise

Nel 2018 Google ha lanciato in programma Enterprise per segnalare i migliori smartphone da utilizzare in ambito business. La compagnia statunitense impone standard particolarmente severi dato che si tratta di dispositivi per uso aziendale e quindi votati alla sicurezza dei dati. Ed ora si uniscono tre nuove aggiunte ai consigliati di Android Enterprise, OPPO Find X2 Pro, Find X2 e Reno 3 Pro.

OPPO Find X2 Pro e OPPO Reno 3 Pro sono i primi smartphone del brand consigliati da Android Enterprise

I due top di gamma del brand cinese sono i primi modelli targato OPPO ad aver ricevuto l'approvazione Android Enterprise, un evento di particolare importanza e che segna un ulteriore passo avanti per l'azienda. I dispositivi raccomandati per le aziende devono soddisfare delle specifiche hardware minime, presentare il supporto alla registrazione zero-touch ed aggiornamenti a regolari patch di sicurezza distribuite entro 90 giorni dal rilascio (per un periodo di almeno 3 anni). A quanto pare OPPO Find X2 Pro e il fratello minore, insieme a Reno 3 Pro, soddisfano tutti questi requisiti.

In fonte trovate anche una pagina presente sul sito ufficiale di OPPO in cui vengono illustrate le varie caratteristiche dedicate ai modelli aziendali. Insomma, l'azienda cinese procede spedita per la sua strada, come provano anche le recenti conquiste tecnologiche (come nel caso del comparto fotografico di Find X2 Pro… ed oltre, oppure con la super ricarica wireless di Ace 2).

