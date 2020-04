Nelle scorse ore ha debuttato ufficialmente il “nuovo” Find X2 Lite, versione europea del modello asiatico Reno 3 Vitality. A quanto pare la gamma si allarga ancora una volta: quelle che prima erano soltanto indiscrezioni in merito a OPPO Find X2 Neo adesso sono ufficialità. Come avvenute con il Lite, l'annuncio da parte dell'azienda arriva all'improvviso, con un lancio destinato per il momento ad alcuni mercati europei.

OPPO Find X2 Neo: tutto quello che c'è da sapere, secondo un nuovo leak

Prima di cominciare è bene fare il punto della situazione. Alcune settimane fa è stato avvistato (precisamente in Polonia) Reno 3 Pro in versione Europa. Lo smartphone si basa sul modello cinese, apportando vari cambiamenti (come preannunciato da alcune indiscrezioni precedenti). Per quanto riguarda OPPO Find X2 Neo, si tratta del medesimo dispositivo dedicato al mercato polacco (seppur con alcune differenze), ma per altri paesi.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 90 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) con refresh rate a ; dimensioni di 159.4 x 72.4 x 7.7 mm per 171 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 48+8+13+2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.2-2.4, grandangolo, teleobiettivo ibrido 5x, macro, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/1.8-2.4-2.2-2.4, grandangolo, teleobiettivo ibrido 5x, macro, autofocus PDAF e flash LED; fotocamera frontale da 32 MP ;

; supporto dual SIM 4G e 5G , Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo; batteria da 4.025 mAh con ricarica VOOC 4.0 da 30W;

con ricarica VOOC 4.0 da 30W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.

OPPO Find X2 Neo – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Find X2 Neo è di 699€ per l'unica versione da 12/256 GB nella colorazione Midnight Black. Sarà disponibile in Italia a partire dal 22 maggio.

