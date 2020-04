OPPO Find X2 Neo: prima smentito, adesso certificato

La gamma Find X2 è destinata ad espandersi ancora di più, almeno secondo le ultime indiscrezioni. A distanza di poche ore dai presunti render dedicati al modello Lite, ecco spuntare anche OPPO Find X2 Neo, il quale presenta alcune differenze rispetto al dispositivo visto nella giornata di ieri.

Aggiornamento 01/04: la situazione si fa ancora più confusa, con delle immagini che seguono le smentite degli scorsi giorni. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 27/03: arriva la smentita sul modello Neo, direttamente da Brian Shen.

OPPO Find X2 Neo si mostra nelle prime immagini render

Il modello Lite – che vedete in alto – presenta un notch a goccia ed una Quad Camera verticale sulla scocca. In base alle somiglianze con Reno 3 Vitality Edition si ipotizza che il dispositivo sia un rebrand e che quindi possa avere a bordo lo Snapdragon 765G, un pannello AMOLED da 6.44″ Full HD+ ed una fotocamera da 48 + 8 + 2 + 2 MP. Qui sotto, invece, trovate i nuovi render dedicati a OPPO Find X2 Neo, il quale presenta delle differenze notevoli.

Il retro ospita ancora una volta una Quad Camera, ma la parte frontale è stravolta (in senso buono). Infatti, in questo caso abbiamo un ampio display dotato di bordi curvi e cornici ancora più sottili mentre il notch cede il posto ad un foro nell'angolo in alto a sinistra.

I vari media – viste le somiglianze – ipotizzano che si tratti di un rebrand di Reno 3 Pro (di cui qui trovate tutti i dettagli). Sara davvero così? Al momento da OPPO tutto tace e non sono ancora arrivate conferme in merito a questi due modelli. Secondo le indiscrezioni, OPPO Find X2 Neo e Lite sarebbero destinati a vari mercati internazionali, ma per ora non è dato di sapere quali siano. Come al solito invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: l'ultima parola spetta sempre al produttore.

Find X2 Neo? Il VP di OPPO non ne sa niente | Aggiornamento 23/07

Il VP di casa OPPO, Brian Shen ha commentato le voci in merito al lancio del presunto OPPO Find X2 Neo sostenendo di non sapere nulla dell'esistenza di questo prodotto. Insomma, a quanto pare questo modello è da ritenersi fake (a meno di qualche clamoroso colpo di scena). Restiamo in attesa di ulteriori novità a riguardo e nel caso provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento 01/04

Smentite a parte, sul banco dell'ente certificativo FCC è passato un nuovo telefono, siglato come CPH2009. Si tratta a tutti gli effetti di OPPO Reno 3 Pro 5G, con una somiglianza pressoché schiacciante, ovvero il modello che dovrebbe essere lanciato fuori dalla Cina come OPPO Find X2 Lite. A questo punto non dovrebbe mancare molto al suo lancio, checché ne dica il vice presidente.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu