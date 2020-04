Dopo il lancio del fratello maggiore – un mostro di potenza e bellezza – si avvicina il momento di mettere le mani sul piccolo della serie. Secondo le ultime indiscrezioni – provenienti da Roland Quandt e questo dice tutto – OPPO Find X2 Lite arriverà prossimamente in Europa ed è giunto il momento di dare un'occhiata a tutte le caratteristiche (o presunte tali) della scheda tecnica del dispositivo, con qualche dettaglio anche in merito al prezzo.

OPPO Find X2 Lite: tutto su scheda tecnica e prezzo del nuovo medio di gamma

Design e display

Per amor di precisione vi segnaliamo che il dispositivo è stato già anticipato qualche tempo fa, ma ora sembra finalmente prendere forma in modo più concreto (grazie al leak di Roland Quandt, uno dei più affidabili sulla piazza). A proposito di anticipazioni, qui trovate tutti i dettagli sul modello Neo: dovrebbe trattarsi di OPPO Find X2 Lite per la Cina, mentre da noi dovrebbe prendere appunto la denominazione Lite.

1 di 2

Tornando al nostro mid-range, è impossibile non notare il cambio di rotta per quanto riguarda design e display. Rispetto al fratellone, il dispositivo guadagna un quarto sensore fotografico mentre il pannello presenta un notch a goccia (niente foro, quindi). Lo schermo è una soluzione AMOLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ ed un sensore ID integrato.

Hardware e batteria

Il cuore del dispositivo è il SoC octa-core Snapdragon 765, con una frequenza massima di 2.3 GHz ed il modem X52 con il supporto al 5G. Pare che manchi all'appello lo slot microSD e che sia possibile utilizzare una singola SIM. Lato memorie, OPPO Find X2 Lite ha dalla sua fino ad 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Parlando di autonomia, lo smartphone ospita una batteria da 4.025 mAh con ricarica rapida da 30W tramite ingresso USB Type-C. Non mancheranno poi l'NFC, il Wi-Fi 6 e – sopratutto, per i più affezionati – l'ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, elemento che manca nel modello maggiore.

Fotocamera

1 di 2

Il resto dello smartphone ospita una Quad Camera verticale, posizionata nell'angolo in alto a sinistra. Il modulo principale è un sensore da 48 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP, una lente Macro da 2 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo, anch'esso da 2 MP. Frontalmente, nel notch a goccia, troviamo una selfie camera da 32 MP.

OPPO Find X2 Lite – Scheda tecnica (presunta)

Display AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e densità di 409 PPI;

(2400 x 1080 pixel) e densità di 409 PPI; dimensioni di 160.2 x 73.3 x 8 mm per 181 g;

processore Qualcomm Snapdragon 765 5G ;

; GPU Adreno 620;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.7, grandangolare, macro e B&W, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/1.7, grandangolare, macro e B&W, autofocus PDAF e flash LED; fotocamera frontale da 32 MP ;

; supporto SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4.025 mAh con ricarica VOOC 4.0 da 30W;

con ricarica VOOC 4.0 da 30W; sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.

OPPO Find X2 Lite – Prezzo e disponibilità

Ovviamente, osservando tutti i dettagli finora avrete notato una certa somiglianza con Reno 3 Vitality Edition. Il dispositivo dovrebbe essere un rebrand di quest'ultimo, come si evince anche dalle specifiche e dalle immagini pubblicate da Roland Quandt. Il prezzo di OPPO Find X2 Lite dovrebbe essere di 499.99€, nelle colorazioni Black e White.

Per quanto riguarda l'uscita, il leaker afferma che il medio di gamma arriverà presto in Europa ma non ci offre una data precisa.

