OPPO Find X2/X2 Pro: arriva il supporto HDR, ecco su quali app

Da quando gli smartphone hanno cominciato a conquistare il mercato le aziende sono state sempre attente allo sviluppo di nuove tecnologie. Oltre ad offrire al cliente, però, modelli inediti, molte hanno capito che il supporto post-vendita avrebbe rivestito un ruolo molto importante. Motivo per cui su OPPO Find X2 e Find X2 Pro arriva un importante aggiornamento in ambito multimediale.

HDR disponibile su YouTube, e non solo

Sembra che da qualche ora OPPO abbia annunciato l'arrivo del supporto alla modalità HDR su Find X2 e Find X2 Pro. Questa nuova funzionalità, davvero tanto attesa, pare che non sia limitata solo ai contenuti presenti su YouTube. Tutta la diagonale del display di questi due device potrà essere sfruttata, ora, anche per godere della massima qualità possibile su Netflix e Amazon Prime Video.

Si tratta, quindi, di un ulteriore passo in avanti per questi due prodotti. Sotto tutti i punti di vista, infatti, i nuovi device del brand risultano ancora più completi di prima, soprattutto per quanto riguarda Find X2 Pro. Questo dispositivo, dunque, monta uno dei pannelli migliori della categoria, con refresh rate a 120Hz e certificazione HDR10+, nonchè una copertura del 100% del film P3 WCG. Non avrete più scuse, dunque, per non vedere la vostra serie TV preferita su uno di questi due modelli.

