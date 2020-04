OPPO Find X si aggiorna ad Android 10 e alla ColorsOS 7 in Europa

Nel mentre Find X2 Pro dà sfoggio di qualità, sia per prestazioni che fotocamera, non dimentichiamoci di OPPO Find X. Fu probabilmente lo smartphone più avanguardista del suo tempo. Essendo uscito nel 2018, lo smartphone arrivò con Android 8.1 Ore, per poi essere aggiornato ad Android 9.0 Pie. Trattandosi di un top di gamma, il produttore ha giustamente deciso di aggiornarlo anche ad Android 10. Dopo aver fatto partire il roll-out in Asia, l'update sta per arrivare ufficialmente anche qua da noi in Europa.

L'aggiornamento con Android 10 inizia a farsi strada anche su OPPO Find X in Italia

Dovrebbe essere questione di qualche giorno, come dimostra la disponibilità dell'aggiornamento trovato via OTA. Ad essere specifico, l'update ad Android 10 è stato rintracciato tramite una VPN indiana. Ciò significa che senza di essa non è ancora possibile avere accesso alla nuova ROM per OPPO Find X.

L'aggiornamento in questione non porta con sé soltanto Android 10, ma anche e soprattutto la ColorOS 7. Annunciata a fine 2019, la nuova UI introduce una rivisitazione della palette cromatica, così come l'introduzione del font OPPO Sans. Ma la novità principale è sicuramente l'inserimento del Tema Scuro, a beneficio di tutti quegli smartphone dotati di schermo OLED, proprio come OPPO Find X. Il resto delle novità include la Focus Mode, la modalità Auto, migliorie per lo split-screen ed altri accorgimenti vari che potete trovate illustrati nell'articolo dedicato.

Ringraziamo il nostro gruppo OPPO Italia per la segnalazione.

