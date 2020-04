OPPO annuncia le nuove cuffie wireless Enco M31, in arrivo con Ace 2

Alcuni giorni fa l'azienda cinese ha lanciato le nuove cuffie TWS Enco W31, in arrivo insieme al top di gamma Ace 2 il 13 Aprile. A quanto pare questa non sarà l'unica soluzione audio in arrivo nei prossimi giorni e tramite i canali social ufficiali la compagnia ha offerto una breve anteprima delle cuffe wireless OPPO Enco M31, anche in questo caso in arrivo con il flagship.

OPPO Enco M31 sono le nuove cuffie wireless dall'anima sportiva

A differenza delle W31, in questo caso si tratta di cuffie Bluetooth classiche, dotate di un archetto con il logo del brand e una colorazione sgargiante. Il debutto delle cuffie wireless OPPO Enco M31 è fissato per il 13 Aprile e tramite un post pubblicato su Weibo l'azienda ci svela il design e alcune caratteristiche. Presente all'appello il Bluetooth 5.0, così come il supporto ai codec LDAC, con una velocità di trasmissione fino a 990 kbps. All'interno trova spazio un diaframma in titanio PET, con un sistema in grado di offrire una migliore qualità dei bassi. Come si evince anche dall'immagine non mancherà la certificazione Hi-Res Wireless.

Al momento il prezzo di vendita e le altre caratteristiche non sono state rivelate e dovremo necessariamente attendere l'evento del 13 Aprile per saperne di più.

