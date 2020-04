OPPO: certificati dal TENAA due device 5G di fascia media

Sicuramente la sfida in ambito smartphone, nel futuro, si giocherà anche in merito alla connettività 5G. Molti brand, infatti, proveranno a portare questo standard non solo sui dispositivi di fascia alta, ma anche sui medi di gamma. Si sono fatte avanti, dunque, già diverse aziende, tra cui anche OPPO. Dalle ultime informazioni a riguardo, quindi, pare che quest'ultima sia al lavoro su ben due prodotti di questo tipo.

OPPO PCRT01 e PDKM00 sono i due smartphone 5G

Stando a quello che è stato mostrato dal TENAA in queste ore, pare che OPPO sia al lavoro su due particolari smartphone. Dai documenti, infatti, pare chiaro che si tratti di device dotati di 5G, ma non di fascia alta. Osservando il primo modello, con nome in codice PCRT01, vediamo come questo possieda un display da 6,4″, con batteria da 4.000 mAh. Dal punto di vista delle dimensioni, poi, dovrebbe misurare 160,3 x 74,3 x 7,96 mm. Cosa più importante, però, supporterà le reti SA e NSA 5G.

LEGGI ANCHE:

OPPO Reno 3 Pro versione Europa: tutto su scheda tecnica, prezzo e uscita

Dal secondo modello, chiamato PDKM00, otteniamo un display più grande, da 6,57″ con una batteria che dovrebbe sempre attestarsi su 4.000 mAh. In questo caso il device misurerebbe 163,8 x 75,5 x 8,1 mm e sarebbe anch'esso dotato di reti SA e NSA 5G. Quest'ultimo smartphone, poi, è stato al centro anche di altre indiscrezioni, provenienti questa volta da Weibo. Si vocifera, infatti, che tale versione sia dotata di un display LCD con doppio foro, per integrare le fotocamere da 16MP e 2MP. A bordo, poi, potrebbe trovare spazio un SoC MediaTek Dimensity 800, che gestirà anche una quad-camera posteriore da 48MP + 8MP + 2MP + 2MP.

Vedremo se nelle prossime settimane vi saranno altre informazioni a riguardo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu