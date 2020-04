OPPO prepara il suo primo camera phone a 192 MP

Nell'arco di pochi mesi siamo passati dall'avere sensori da 48 MP a parlare con quasi normalità di quelli da almeno 100 MP. In questo senso, la spinta maggiore la danno produttori cinesi come OPPO, sempre alla ricerca dell'innovazione. Per il momento i modelli in circolazione con sensori del genere non sono molti, ma ciò non toglie che le aziende guardino già al futuro. Pensavate che i nuovi sensori da 150 MP fossero all'ultimo grido? In tal caso, sappiate che si sta già lavorando a ciò che verrà ancora dopo, ovvero quelli da 192 MP.

LEGGI ANCHE:

Lo sapevate che il brand OPPO Realme esisteva già nel 2010?

Uno screenshot trapela e svela l'esistenza di uno smartphone OPPO da 192 MP

So the world's first 192MP camera phone will be from OPPO. https://t.co/m4JHgJeL6L pic.twitter.com/LRVKVItCmD — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) April 16, 2020

Come prevedibile, OPPO sarà una delle prime a sperimentare in questo senso, facendo da apripista per i produttori più mainstream che si adegueranno soltanto dopo. Lo svela questo screenshot pubblicato in rete, la cui UI parla chiaro: esisterebbe uno smartphone di questo brand dotato di un sensore con risoluzione da 12000 x 16000 pixel. Basta fare i conti per capire che ci troviamo di fronte proprio ad una fotocamera 192 MP, per di più con apertura focale f/1.7.

Ad essere pignoli, come fa ben presente il leaker Sudhanshu, non è ovvio al 100% che sia un modello di casa OPPO. Questo perché questo tipo di interfaccia viene condiviso in toto con gli smartphone Realme. Ma è evidente che difficilmente OPPO farebbe debuttare una novità del genere su un proprio sub-brand. Resta solo da capire quando vedremo questi sensori, anche se personalmente dubito che ne riparleremo prima di fine 2020.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu