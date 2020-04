Dopo tante indiscrezioni e conferme ufficiali, finalmente Ace 2 è giunto tra noi, il primo modello del brand cinese equipaggiato con il supporto alla ricarica wireless AirVOOC da 40W (con tanto di caricatore dedicato), similmente a Huawei P40 Pro +. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su OPPO Ace 2 – senza “Reno” – tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

OPPO Ace 2 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di design si confermano le caratteristiche già avvistate nei render ufficiali pubblicati dagli store nei giorni precedenti. OPPO Ace 2 presenta un pannello AMOLED tutto schermo da 6.5″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, sensore ID integrato ed un foro per ospitare la selfie camera da 16 MP. Il retro – realizzato in vetro – ospita una Quad Camera inserita al centro della scocca e in un modulo circolare.

La fotocamera è composta da un sensore principale Sony IMX586 da 48 MP, un grandangolo da 8 MP, un modulo Macro da 2 MP ed uno dedicato alla profondità di campo (2 MP). Rispetto al primo capitolo – qui trovate tutti i dettagli – il top di gamma perde il teleobiettivo, ma guadagna il sensore Macro: una scelta di certo non condivisibile da tutti. La vera chicca di OPPO Ace 2, ovviamente, è il pacchetto offerto per l'autonomia: abbiamo una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida cablata da 65W (Super VOOC 2.0) e – per la prima volta – la ricarica wireless da 40W, chiamata AirVOOC.

Insieme al flagship è stato lanciato anche un caricabatterie dedicato, con una ventola integrata per permettere la ricarica in tutta sicurezza. Il dispositivo è in vendita a 249 yuan, circa 32€ al cambio attuale.

Tornando alle specifiche, Ace 2 è mosso dallo Snapdragon 865, con RAM LPDDR5 fino a 12 GB e fino a 256 GB di storage UFS 3.0. Il dispositivo integra anche un sistema di raffreddamento definito 4D, composto da una camera di vapore ed una piastra aggiuntiva per la dispersione del calore. Non mancano miglioramenti come la tecnologia HyperBoost 3.0, per un aumento del 12% delle prestazioni, senza andare ad impattare sulla temperatura. Presente anche la vibrazione 4D che consente di avere un feedback aptico più sensibile durante i giochi.

Scheda tecnica

dimensioni di 160 x 75.4 x 8.6 mm per un peso di 185 grammi;

display AMOLED da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, frequenza di aggiornamento a 90 Hz, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, frequenza di aggiornamento a 90 Hz, 100% DCI-P3, Gorilla Glass 5; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5 ;

di RAM ; 128/256 GB di storage UFS 3.0 ;

di storage ; lettore d'impronte digitali nel display;

Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con IMX586, apertura f/1.7-2.2-2.4-2.4, grandangolo FOV 116°, Macro e flash LED;

con IMX586, apertura f/1.7-2.2-2.4-2.4, grandangolo FOV 116°, Macro e flash LED; Selfie Camera da 16 MP con apertura f/2.4;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 65W e wireless da 40W (con ricarica inversa da 10W );

con ricarica rapida da e wireless da (con ricarica inversa da ); Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/Glonass/Beidou, USB Type-C;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria ColorOS 7.1.

OPPO Ace 2 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO Ace 2 parte da 3.999 yuan (circa 519€ al cambio) per il modello da 8/128 GB. Si passa a 4.399 yuan (571€) per la variante da 8/256 GB mentre chi cerca il massimo dovrà affidarsi al modello da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, al prezzo di 4.599 yuan (circa 596€).

Il top di gamma sarà in vendita in Cina a partire dal 20 Aprile, nelle colorazioni Aurora Silver, Fantasy Purple e Moon Rock Gray. Al momento non sono stati rilasciati dettagli circa una possibile variante Global; tuttavia le speranze sono poche dato che nemmeno il primo capito è giunto da noi. Restiamo in attesa di saperne di più e se dovessero esserci novità aggiorneremo tempestivamente l'articolo.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu